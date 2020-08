The Detroit Free Press has released “a list of recommended used vehicles that fit the criteria of safety, reliability and affordability is divided into ‘best’ and ‘good’ categories.”

Best Choices Small cars: Mazda 3 (2014 or newer; built after October 2013)

Subaru Impreza (2014 or newer)

Hyundai Elantra GT (2018 or newer)

Kia Forte (2019 or newer)

Kia Niro (2018)

Toyota Corolla hatchback (2019 or newer)

Honda Insight (2019 or newer)

Subaru Crosstrek (2018 or newer)

Toyota Prius Prime (2017 or newer) Midsize cars: Subaru Legacy (2013 or newer; built after August 2012)

Subaru Outback (2013 or newer; built after August 2012)

Honda Accord sedan and coupe (2013 or newer)

Volkswagen Jetta (2016-2018)

Mazda 6 (2015 or newer)

Volkswagen Passat (2016-2018)

Toyota Prius v (2015-17)

Lincoln MKZ (2016 or newer)

Volvo S60 (2017-2018)

Nissan Altima (2019 or newer)

Audi A3 (2017, 2020)

BMW 3-series sedan (2017 or newer; built after November 2016) Large car: Hyundai Genesis (2016)

Small SUVs:

Mazda CX-5 (2014 or newer; built after October 2013)

Buick Encore (2016 or newer)

Chevrolet Equinox (2016 or newer)

Honda CR-V (2015-2016, 2019 or newer)

Mazda CX-3 (2017 or newer)

Subaru Forester (2016 or newer)

Nissan Rogue (2017 or newer)

Toyota RAV4 (2015 or newer; built after November 2014)

Honda HR-V (2017-2018; built after March 2017)

Hyundai Kona (2018 or newer)

Audi Q3 (2016 or newer) Midsize SUVs: GMC Terrain (2014, 2016 or newer)

Kia Sorento (2016 or newer)

Nissan Murano (2015 or newer)

Hyundai Santa Fe Sport (2017-2018)

Hyundai Santa Fe (2017 or newer; built after March 2016)

Mazda CX-9 (2017 or newer; built after November 2016)

Lincoln MKX (2017-2018) Minivans: Toyota Sienna (2015 or newer)

Honda Odyssey (2015-2016)

Kia Sedona (2016-17) Good Choices Small Cars: Mazda 3 (2011-13)

Honda Civic sedan (2012-2015)

Toyota Corolla sedan (2012 or newer)

Toyota Prius (2011 or newer) Midsize Cars: Subaru Legacy (2011-12)

Lincoln MKZ (2011-12)

Subaru Outback (2011-12)

Toyota Camry (2012 or newer)

Toyota Prius v (2012-14)

Honda Accord sedan (2012)

Hyundai Sonata (2015-16) Large cars: Ford Taurus (2011-15)

Hyundai Azera (2012-14)

Buick Regal (2015-16)

Small SUVs

Hyundai Tucson (2011-2015)

Ford Escape (2015, 2018-2019)

Kia Sportage (2015, 2018)

Toyota RAV4 (2013-14)

Midsize SUVs

Toyota Venza (2009-15)

Toyota Highlander (2008-2019)

Ford Edge (2014-15) Minivan: Toyota Sienna (2011-2014) All consumers are advised to check for outstanding recalls prior to purchase.